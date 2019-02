Schouten: geen reden voor nationale stop geitensector

Minister Carola Schouten van landbouw vindt dat er geen objectief aangrijpingspunt is om in te grijpen in de omvang van de geitenstapel.

Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van PvdA-Kamerleden William Moorlag en Lilianne Ploumen. Vervolgonderzoek Schouten wil niet preventief een nationale begrenzing van de geitenstapel invoeren. Zolang er geen oorzaak is gevonden voor het hogere risico op longontstekingen rondom geitenhouderijbedrijven, vindt Schouten dat er ook geen reden is om in te grijpen. Het vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van de veehouderij voor de omgeving loopt. In 2020 worden de resultaten verwacht. Maatregelen van provincies Provincies kunnen via het omgevingsrecht wel maatregelen nemen vanuit het voorzorgprincipe. Daarom hebben provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Flevoland, Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Holland en Utrecht een tijdelijke stop op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenbedrijven. Schouten verwacht niet dat deze regionale maatregelen zullen leiden tot verplaatsing van bedrijven naar andere provincies, omdat in deze provincies ook gewoon vergunningen verkregen moeten worden voor geitenbedrijven, waarbij regionale overheden voorwaarden kunnen stellen.