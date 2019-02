Geen extra maatregelen dierenextremisme

Landbouwminister Carola Schouten vindt het uiten van (doods)bedreigingen volstrekt ontoelaatbaar en veroordeelt ze ten zeerste, maar het kabinet komt niet met extra maatregelen.

Schouten is op de hoogte dat konijnenhouders en varkenshouders met doodsbedreigingen te maken hebben. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van VVD-Kamerleden Helma Lodders en Antoinette Laan. Schouten schrijft, mede namens minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, dat de overheid geen cijfers heeft van het aantal aangiften tegen dierenactivisten.

“Bij elke bedreiging is het van belang dat aangifte wordt gedaan. Aangiftes bij de politie worden daar waar nodig bekeken met het oog op de aanpak van extremisme en de benodigde urgentie die daarbij hoort”, schrijft Schouten. Het lokaal gezag, burgemeester en Hoofdofficier van Justitie, is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van burgers.

Aangifte van bedreiging of vernieling wordt serieus genomen

De AIVD, politie en NCTV houden het dreigingsbeeld van dierenrechtenextremisten in de gaten. Cijfers van het aantal aangiften van bedreiging of inbraak op veehouderijbedrijven heeft de overheid echter niet, omdat deze niet apart geregistreerd worden. Dat geldt ook voor gerechtelijke uitspraken hierover, waardoor ook hier geen cijfers over bekend zijn.

Schouten en Grapperhaus zeggen de zorgen bij veehouders over dierenrechtenextremisme serieus te nemen, maar herkennen het gevoel van dierenhouders dat politie en justitie maar in beperkte mate optreden tegen dierenactivisten niet. “Als aangifte wordt gedaan van bedreiging of vernieling nemen de politie en het gezag dit serieus. Als de dreiging te groot wordt, maken het bevoegd gezag en de politie afspraken over eventuele beveiligingsmaatregelen”, aldus Schouten en Grapperhaus.

‘Betroffen boeren worden niet geholpen’

Lodders is niet tevreden met de antwoorden. “De boeren om wie het gaat, staan nog steeds met lege handen, ondanks de woorden van de minister.” Ze vindt dat de minister moet laten zien dat ze het echt serieus neemt en alles op alles zet om er iets aan te doen. Een gesprekstafel met boeren en activisten, zoals de minister recent aankondigde, is goed, maar dat helpt de boeren om wie het gaat niet, zegt Lodders.