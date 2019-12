Opnieuw beperking middelengebruik

De Europese Commissie is van plan de toelating van gewasbeschermingsmiddelen chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl en metalaxyl-m te beëindigen of te beperken.

Nederland zal de voorstellen van de Europese Commissie steunen in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff). Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Zaadcoating

Chloorpyrifos wordt gebruikt als insectenbestrijder. In Nederland kent het alleen een toelating als zaadcoating, voor zaad dat bestemd is voor export. De toelating wordt niet verlengd omdat de stof mogelijk effect heeft op erfelijke eigenschappen. Daarnaast kan het effect hebben op het zenuwstelsel.

Schimmelbestrijder

De werkzame stof metalaxyl-m is een schimmelbestrijder die in Nederland in een aantal middelen is toegelaten. De Europese Commissie wil de toelating beperken tot zaadcoating van gewassen in bedekte teelten. Het middel levert risico’s op voor vogels en zoogdieren na consumptie van behandelde zaden.

Gevolgen voor Nederlandse zaadsector

De minister stelt dat de beperking van de toelating gevolgen heeft voor de Nederlandse zaadsector.

Volgens Schouten kan een aangepaste en uitgebreide aanvraag voor toelating er mogelijk toe leiden dat een veilig gebruik voor zaadcoating in onbedekte teelten mogelijk is. “Het is aan de aanvrager om desgewenst een uitbreidingsdossier in te dienen”, aldus de minister.

De werkzame stof chloorpyrifos-methyl kent in Nederland geen toelatingen.