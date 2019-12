Mesdagfonds en Stikstofclaim krijgen emissiegegevens

Het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim krijgen de door hen gewenste complete dataset met alle emissiegegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat werd duidelijk tijdens de kortgedingprocedure daarover voor de rechtbank Den Haag. Partijen bleken het eens te zijn over het feit dat het fonds en de stichting over deze gegevens zou moeten kunnen beschikken. Alleen de termijn waarop was een discussiepunt. Maandag 16 december zal de kortgedingrechter van de rechtbank Den Haag beslissen wanneer het RIVM de complete set emissiegegevens aan het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim zal moeten overleggen.

Berekeningen stikstofuitstoot

Het fonds en de stichting hadden de Nederlandse Staat en het RIVM om die reden voor de rechter gedaagd. Het Fonds en de Stichting willen aan de hand van die gegevens bepalen of de uitkomsten van de berekeningen van het RIVM over stikstofuitstoot wel kloppen. Het niet-controleerbare van de gegevens en rekenmethoden zit het fonds en de stichting dwars. Terwijl juist op die RIVM-gegevens het Adviescollege Stikstofproblematiek, de commissie Remkes, zijn rapport heeft gebaseerd waaruit blijkt dat de landbouw voor 46% verantwoordelijk zou zijn voor de stikstofdepositie. “We willen weten of die 46% wel klopt”, aldus een van de advocaten van het fonds en de stichting tijdens de zitting die werd bijgewoond door een twintigtal boeren. Een aantal van hen had hun trekker voor het gebouw van de rechtbank geparkeerd.

Trekkers bij de rechtbank. - Foto: Annemiek Meijer

Spoedwet aanpak stikstof

De eis van ‘openheid en transparantie’ over de berekeningen van het RIVM, en het beschikbaar stellen van alle emissiegegevens, is voor partijen zo urgent dat ze een kort geding hebben aangespannen omdat de nieuwe Spoedwet aanpak stikstof dinsdag 17 december in de Eerste Kamer wordt behandeld. “Die wet is gebaseerd op de gegevens en de berekeningen van het RIVM. Als die berekeningen niet kloppen deugt die wet ook niet”, zegt Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds. Daarom eisten partijen dat het RIVM maandag 16 december voor 10.00 uur de gegevens zou overleggen. Vogelaar: “Dan zetten we er 4 of 5 man op om de berekeningen zelf te maken en te checken.”

Begrip

Aan de zijde van de Staat en het RIVM bleek alle begrip voor de eis van het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim. “We begrijpen dat partijen deze gegevens nodig hebben om een en ander zelf ook te kunnen doorrekenen”, aldus de advocaat. “Maar het probleem is dat een deel van de bedrijven de emissiegegevens heeft verstrekt met daarbij de opmerking dat deze gegevens concurrentiegevoelig zijn. We moeten eerst in overleg met die bedrijven. In januari kunnen we dan waarschijnlijk de gegevens wel aanleveren.”

Grover rekenmodel aanleveren

Twee snellere alternatieven die het RIVM daarnaast aanbood werden door de eisers van tafel geveegd. Het RIVM zou een grover model kunnen leveren waarbij emissie niet tot op bedrijfsniveau is te herleiden. Een tweede optie was dat de ‘concurrentiegevoelige’ bedrijven eruit gefilterd zouden worden om op een andere manier aan de berekeningen zouden worden toegevoegd. Over beide voorstellen oordeelde het fonds en de stichting dat dit een te onnauwkeurige uitkomst zou opleveren die voorbij schiet aan het doel. Hun eis, het hele pakket emissiegegevens te krijgen, bleef daarmee overeind.

Rechter gaat niet mee in de eis

Duidelijk werd dat de kortgedingrechter niet meegaat in de eis dat de gegevens er maandag voor 10.00 uur moeten zijn zoals Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim wil, want juist op dat moment komt ze met haar beslissing. Wel gaf de rechter tijdens de zitting al aan januari wel erg laat te vinden om alle emissiegegevens te overleggen. Die maand stelde de advocaat van de Staat en het RIVM voor.

De motivering van de beslissing van de rechter volgt overigens pas later.