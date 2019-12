Meer geld voor kringlooplandbouw in MIA-Vamil

In 2020 komt er meer geld beschikbaar voor het stimuleren van milieu- en klimaatvriendelijke technieken inclusief kringlooplandbouw.

Dat blijkt uit de Milieulijst 2020 die eind december is gepubliceerd. Daarnaast komt er € 10 miljoen extra voor initiatieven op het gebied van de circulaire economie, meldt RVO.nl.

Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is in 2020 een bedrag van € 149 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van duurzame investeringen.