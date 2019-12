Hoog gehalte fosfinegas geen risico voedselveiligheid

Het hoge gehalte aan fosfinegas waardoor vorige week 2 schippers op een binnenvaartschip met zonnebloempitschroot onwel werden, vormt geen gevaar voor de diervoederveiligheid. Dat bevestigen diverse bronnen aan Boerderij.

Fosfine wordt in gasvorm gebruikt in ladingen grondstoffen om insecten en ander ongedierte te doden. In hoge concentraties vormt het gas een gevaar voor mensen wanneer ze het inademen. Johan den Hartog, managing director bij GMP+ International laat weten dat de organisatie op de hoogte is van de situatie en deze volgt, maar dat fosfine geen gevaar oplevert voor de veiligheid van diervoeders, omdat het gas verdampt en geen residuen achterlaat.

Geen risico voor veevoer

Ook Rien Huige, directeur van SecureFeed, laat weten dat de organisatie op de hoogte is van het voorval, maar dat er bij dit incident geen reden is om aan te nemen dat er een risico is voor de veiligheid van het veevoer. Naast het schip waarop de 2 schippers onwel werden, werden 5 andere schepen met dezelfde lading ook stilgelegd. Die schepen zijn inmiddels weer vrijgegeven, omdat de meetrapporten uitwezen dat er weer veilig gewerkt kan worden, aldus een woordvoerder bij de Inspectie SZW.

Normaal gesproken wordt fosfine in tabletten in de lading in het zeeschip toegepast door gespecialiseerde bedrijven. Gedurende de reis op zee wordt de lading gelucht en verdwijnt het gas na verloop van tijd. Aangekomen in de haven wordt de lading gemeten op aanwezigheid van het gas. Zodra dit op een veilig niveau is, wordt de lading vrijgegeven en bijvoorbeeld overgeladen naar binnenvaartschepen.

Onderzoek door inspectie

Volgens Matthé Vermeulen, voorzitter van Het Comité van Graanhandelaren, was ook dit zeeschip met de zonnebloempitschroot aan boord gecontroleerd op fosfinegas en vrijgegeven. Wat er precies is misgegaan bij de binnenvaartschepen wordt onderzocht, onder andere door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Een woordvoerder laat weten dat er in ieder geval bij het schip waar de schippers onwel werden, onderzocht wordt door de Inspectie of er technische zaken zijn waardoor een te hoge concentratie van het gas vrijkwam.