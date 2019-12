Akkoord over hergebruik afvalwater in landbouw

Er komt eenduidige regelgeving voor het hergebruik van afvalwater in de land- en tuinbouw.

Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben daarover een akkoord gesloten.

Europees milieucommissaris Virginijus Sinkevičius zegt dat met de nieuwe regelgeving een stap gezet wordt om efficiënt met water om te gaan, zonder dat de voedselveiligheid in gevaar komt.

Volgens de nieuwe wetgeving kan behandeld rioolwater onder voorwaarden worden hergebruikt in de land- en tuinbouw.

Eensluidende normen

Zeven lidstaten gebruiken al gezuiverd stedelijk afvalwater om gewassen te irrigeren. Elk land deed dat naar eigen inzicht met eigen normen. Met de Europese regels komen er eensluidende normen, waardoor er geen exportbeperkingen hoeven te zijn bij de uitvoer van de geïrrigeerde producten.

Circulaire economie

VVD‘er Jan Huitema, die namens de Renew-fractie onderhandelde over het voorstel, toont zich zeer tevreden. “Deze regels brengen ons weer een stap dichter bij de circulaire economie. De afgesproken strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen, zorgen ervoor dat gezuiverd afvalwater zonder twijfels over voedselveiligheid hergebruikt kan worden en dat zorgt weer voor minder waterverspilling.”

Groot belang

Volgens Huitema is het belang van de nieuwe regels extra groot, als er steeds meer periodes van droogtes komen. “Met deze nieuwe Europese wetgeving nemen we elke twijfel weg. Elke tomaat, of die met grondwater of gezuiverd water is besprenkeld, voldoet dankzij deze wetgeving aan dezelfde kwaliteitsnormen.”