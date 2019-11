Collectief praat door met LNV over stikstofplan

Het Landbouw Collectief en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit praten verder over de mogelijkheden de stikstofemissie te verminderen door ander veevoer, meer beweiden en het aanlengen van mest met water.

Dat is de uitkomst van het overleg dat het voltallige collectief maandag had met minister Carola Schouten. Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force zei na afloop dat het een ‘hoopgevend gesprek’ was.

Volgens Van Maanen was het duidelijk dat het ministerie moest wennen aan het feit dat er een gesloten collectief aan de overkant van de tafel zat.

Schouten ziet perspectief

Het gesprek was aftastend en verkennend, ook om te zien of er ruimte is voor verdere gesprekken. Dat er al deze week verder wordt gesproken op specifieke onderdelen van het plan van het Landbouw Collectief, geeft aan dat ook landbouwminister Schouten perspectief ziet in het vorige week gepresenteerde plan.

De minister gaf echter ook aan dat niet alle wensen van het collectief kunnen worden verwezenlijkt. “Ik zeg ook, als we wat van de boeren vragen, dan moeten we dat ook mogelijk maken”, aldus Schouten, die onder andere benadrukte aan jonge boeren perspectief te willen bieden.

Minister kan niet shoppen

Van Maanen zei dat de minister niet bij het kruisje wilde tekenen. “Maar ze zou ook geen goed koopman zijn als ze direct zou zeggen: dit gaan we doen.” LTO-vakgroepvoorzitter melkveehouderij Wil Meulenbroeks gaf aan dat de minister niet kan shoppen in het plan. “Dan gaan de boeren zo weer de straat op, want we staan echt met de rug tegen de muur.”

Meulenbroeks zegt dat de komende besprekingen weliswaar zijn toegespitst op meer beweiden, voermaatregelen en aanlengen van mest met water, maar dat het totale plan nooit uit het oog wordt verloren. “Hiermee kunnen we stikstofwinst boeken zonder dat we aan de vergunningen komen. We gaan onze ideeën verder uitleggen en kijken hoe we die in de praktijk toepasbaar kunnen maken.”