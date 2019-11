Boeren praten door met Schouten over stikstof

Boerenorganisatie LTO blijft praten met minister Carola Schouten (Landbouw) over de stikstofproblematiek.

De belangenbehartiger had Schouten een ultimatum gesteld. De deadline was 1 november.

Voorzitter Marc Calon had aangegeven dat hij waardering van de minister wil zien voor het werk van de sector. Omdat Schouten LTO graag wil blijven betrekken bij de gesprekken, grijpt de organisatie ‘alle mogelijkheden aan om binnen de wettelijke en democratische kaders een oplossing te vinden voor deze impasse’. Op 1 december hopen Schouten en de provincies met een plan te komen voor het stikstofbeleid. Tegen die tijd ‘moet er voor de agrarische sector voldoende duidelijkheid en perspectief’ zijn, aldus LTO.

Vorming van 1 agrarisch front

Intussen wil de organisatie samen met andere partijen uit de sector ‘1 agrarisch front’ vormen. Een nieuwe groep onder leiding van een onafhankelijke voorzitter moet de partijen bij elkaar brengen om tot een ‘gezamenlijk gedragen koers’ te komen in de stikstofgesprekken met Schouten.

Dat betekent niet dat de organisatie tevreden is over de huidige gang van zaken, benadrukt Calon. “Op dit moment worden de maatschappelijke en economische belangen van de boeren door de overheid, provincies en politiek echter niet op waarde geschat”, aldus Calon.

Eens vergund, blijft vergund

Stikstofrechten

LTO is vooral boos over het voorstel om boeren stikstofrechten te laten ‘inleveren’. Als een boer stalruimte voor 70 koeien heeft, maar 100 stikstofrechten heeft gekocht, levert hij volgens de plannen van Schouten rechten voor 30 koeien in. De provincies willen niet van de stalruimte uitgaan maar van het daadwerkelijke aantal koeien, dat vaak lager ligt dan het aantal waar ruimte voor is.

“Eens vergund, blijft vergund”, zegt Calon over de plannen. Mocht het kabinet vasthouden aan de regeling, is LTO bereid ‘juridische procedures te starten’.