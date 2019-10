Vakbonden en GroenLinks tegen handelsverdrag

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) verzetten zich samen met GroenLinks in de Tweede Kamer tegen het handelsverdrag met Canada (Ceta).

Het handelsverdrag moet nog door het Nederlandse parlement worden goedgekeurd. De twee landbouworganisaties verzetten zich tegen het handelsverdrag, omdat daarmee Canadese producten op de Europese markt kunnen komen die niet aan de Europese standaarden voldoen. In het verdrag zijn wel afspraken gemaakt over wederzijdse erkenning van productienormen, maar dat betekent niet dat de Europese normen gelden voor Canadese producenten of omgekeerd de Canadese normen voor Europese producenten.

Oneerlijke concurrentie

De NAV en NMV vrezen oneerlijke concurrentie. Jesse Klaver, GroenLinks-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, zegt dat de linkse en rechtse oppositie in de Tweede Kamer gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen het verdrag. ”Als we dit vrijhandelsverdrag stoppen, is dat niet alleen winst voor het klimaat, dierenwelzijn en de Nederlandse boer, maar ook voor iedereen die zich zorgen maakt over de groeiende macht die multinationals krijgen om overheden hun wil op te leggen.”

‘Doorgeslagen vrijhandel’

NAV-bestuurder Keimpe van der Heide zegt dat vrijhandelsverdragen moeten worden geblokkeerd als in het verdrag niet dezelfde regels gelden voor de productie van voedsel. NMV‘er Hans Geurts zegt dat het Ceta-verdrag en andere handelsverdragen boeren wereldwijd tegen elkaar uitspelen en zorgen voor oneerlijke concurrentie en marktverstoring. “Deze doorgeslagen vrijhandel en eerlijke prijzen gaan niet samen. Ik roep politici op te stoppen met het uitleveren van de landbouw voor andere sectoren en andere belangen. Alle politici die boeren een warm hart toedragen kunnen dit nu laten zien met hun stem tegen Ceta.”