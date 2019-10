Onteigening voor natuur blijft in wet

Onteigening van landbouwgrond ten behoeve van natuur blijft in de wet.

Bedrijven die in of bij natuurgebieden liggen kunnen, als het algemeen belang daarom vraagt, onteigend worden. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) heeft dat vorige week nog bevestigd bij de behandeling van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts heeft bij verschillende gelegenheden bepleit om geen landbouwgrond meer om te zetten in natuur. Maar in de nieuwe wet waarin onder andere onteigening wordt geregeld, blijft die mogelijkheid gewoon overeind. Ook het CDA stemt daarmee in.

Onteigening is uiterste middel

CDA-staatssecretaris Knops zegt: “Maar of het nu gaat om natuur, waarbij er sprake van politieke, maatschappelijke of publieke doelen kan zijn, of om iets anders, onteigening is ook in deze fase uiteraard nog steeds het uiterste middel, omdat we buitengewoon terughoudend moeten zijn met onteigenen (...).” Liever wil hij dat er met boeren wordt onderhandeld over de overdracht van grond, en er overeenstemming is over de manier waarop dat gaat.