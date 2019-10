Onderzoeksraad kijkt naar stalbranden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid opent een onderzoek naar de stalbranden in de veehouderij.

Daaruit moet blijken hoe kan worden voorkomen dat een groot aantal dieren omkomt door een dergelijke brand, verklaart een woordvoerder. Het onderzoek neemt naar schatting een jaar in beslag.

LTO positief

LTO is positief over het onderzoek, laat de belangenorganisatie weten op haar website. LTO zegt ‘alle kennis om deze drama’s in de toekomst te voorkomen’, welkom is. Portefuillehouder Alfred Jansen, stelt in het persbericht: “LTO draagt waar mogelijk bij aan het onderzoek van de Onderzoeksraad. Nog steeds is er veel onduidelijk over het ontstaan en verloop van stalbranden. We hebben een beter begrip nodig van bijvoorbeeld de impact van elektra in stallen, de toename van knaagdieren en kleine bouwvlakken waardoor stallen dicht op elkaar staan. Hoe eerder we het aantal stalbranden kunnen verminderen, hoe beter.”