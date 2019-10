Miljoenen uit productschappen te verdelen

Landbouwminister Carola Schouten heeft nog enkele miljoenen over uit de opgeheven productschappen.

De minister zegt in antwoord op vragen bij de landbouwbegroting, dat ze binnenkort met vertegenwoordigers van de sector in gesprek gaat over de manier waarop dat geld terug gaat naar het bedrijfsleven dat de productschapsheffing heeft opgebracht.

Juridische procedures

De minister meldt dat voor 13 van de 17 schappen een eindafrekening kan worden opgemaakt. Bij 4 schappen lopen nog juridische procedures of moet er nog onroerend goed worden verkocht. Dat betreft onder andere de productschappen Zuivel, Vee en Vlees, en Tuinbouw. Voor onder andere de productschappen Akkerbouw, Pluimvee en Eieren, en Diervoeder is de eindafrekening zo goed als klaar. De minister zal het parlement daarover op korte termijn informeren.