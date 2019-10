Kabinet komt toch met stikstofmaatregelen

Vrijwillige warme sanering veehouderijbedrijven ‘piekbelasters’. Wie boer wil blijven moet dat kunnen, wie wil stoppen krijgt hulp van het kabinet.

Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Dat is vrijdagmiddag bekend gemaakt na het kabinetsberaad. Samen met de provincies komt er een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. Hiervoor wil het kabinet extra geld uittrekken.

Onderdeel van de maatregelen wordt vrijwillige en warme sanering van boerenbedrijven en investeringen in innovaties voor boeren die willen blijven. Ook gaat de maximum snelheid omlaag waar dat effect heeft.

Piekbelasters als eerst in aanmerking

Voor de landbouw geldt dat het kabinet en provincies gebiedsgericht boeren gaan helpen die willen stoppen. Vrijwillige sanering is het uitgangspunt. Zogenoemde ‘piekbelasters’ in de omgeving van Natura 2000-gebieden komen het eerst in aanmerking voor deze slimme en warme sanering. Boeren die blijven, krijgen steun bij het investeren in nieuwe emissiearme stallen, wat ook het dierenwelzijn verbetert en helpt om de omslag naar kringlooplandbouw te maken, aldus het kabinet. Ook worden voeraanpassingen en scheiden van mest en urine genoemd.

Investeren in natuurherstel

Het kabinet wil fors investeren in direct natuurherstel, zoals de aanleg van bufferzones, extra ruimte voor natuurinclusieve landbouw en de aanleg van ‘klimaatbossen’. Ook verkent het kabinet met de provincies opties om 1.200 geplande herstelmaatregelen versneld uit te voeren, waaronder hydrologische herstelmaatregelen.

Toestemming voor projecten

Overheden krijgen meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk, schrijft coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer, in reactie op het eerste adviesrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Aerius-calculator

Als er geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De Aerius-calculator maakt dit inzichtelijk. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) of de zogenaamde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Om die toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven, een dwingende reden van openbaar belang en moet de schade aan de natuur worden gecompenseerd.

Ecologische toets

Een andere mogelijkheid voor toestemmingsverlening is de ecologische toets. Als hieruit blijkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden, kan de overheid toestemming verlenen. Dit geldt ook voor nieuwe projecten die slechts een tijdelijke stikstofdepositie hebben, zoals hernieuwbare energieprojecten. Voor 2020 wordt er een drempelwaarde verkend voor stikstofdepositie, zodat het vergunningsproces voor veel (kleine) activiteiten weer in gang kan worden gezet.

Urgentie van het stikstofprobleem

Minister Rutte zei vrijdagmiddag dat de urgentie van het stikstofprobleem ‘zonneklaar’ is voor het kabinet. “We zijn een klein land met grote ambities en veel belangen. We moeten zoeken naar een nieuwe balans. Simpele oplossingen zijn er niet. Er is geen toverstokje. Maar vandaag is een belangrijke stap gezet. We schetsen de lijnen vandaag waarlangs we toestemmingsverlening op gang brengen.”

We zijn een land waar een boer boer moet kunnen zijn en blijven

Mark Rutte

Naar aanleiding van de boerenacties zegt Rutte desgevraagd dat hij boeren zeker niet de schuld wil geven van het stikstofprobleem, ook al voelen zij dat zelf wel zo. “Ik ben het er zeer mee oneens om boeren de schuld te geven. We hebben een van de meest innovatieve agrarische sectoren ter wereld. We moeten naar een nieuwe balans van alle belangen. Ik ben zeker trots op agrarische sector. Maar we moeten mede kijken naar de agrarische sector. Aansluiten bij logische momenten dat mensen iets anders willen gaan doen. Boer die boer wil blijven, moet dat kunnen doen, ook in de toekomst. Ik heb niet de indruk dat boeren naar Den Haag kwamen om zich vooral tegen het kabinet af te zetten. Ze kwamen daar om te zeggen: luister, wij hebben het gevoel dat we overal de schuld van krijgen, onze belangen wegen niet genoeg mee. Ik kan zeggen dat die belangen wel vol meewegen. Op een fatsoenlijke manier. Wij zijn een land waar een boer boer kan zijn.”