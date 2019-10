BoerBurgerBeweging wil wet Recht op Landbouw

De politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB) wil dat Nederland een wet Recht op Landbouw krijgt.

Deze wet moet het bestaansrecht van boeren en tuinders beter waarborgen en boeren beter beschermen. Als BBB in maart 2021 in de Tweede Kamer wordt gekozen, dan wil de partij zo snel mogelijk een wetsvoorstel indienen. Dat meldt initiatiefnemer Caroline van der Plas tijdens de lancering van het BoerBurgerBoek op Wereldvoedseldag afgelopen woensdag.

Bestaansrecht waarborgen

Een wet Recht op Landbouw moet het bestaansrecht van de agrarische sector waarborgen in Nederland. “Zo’n wet kan bijvoorbeeld voorkomen dat mensen en organisaties, die geen directe belangen hebben bij uitbreiding of modernisering van wettelijk toegestane boerenbedrijven, jarenlange procedures gaan voeren tegen boeren. Bijvoorbeeld met de onzinnige reden dat zij boeren weg willen hebben”, aldus van der Plas.

Dierenextremisten harder aanpakken

Ook is de wet bedoeld om rechten van boeren te verdedigen. In de ogen van BBB biedt de wet ruimere mogelijkheden om dierenextremisten aan te pakken die stalinbraken, stalbezettingen, intimidatie, bedreiging van boeren of andere buitenwettelijke acties op hun geweten hebben. Ook wil BBB materiële schade en dierenbevrijdingen strafbaar stellen.

Beter onderwijs

BBB gaat zich tevens richten op beter onderwijs over de land- en tuinbouw. Foutieve informatie moet verwijderd worden, zodat mensen feitelijk juist geïnformeerd worden en op basis daarvan hun oordeel kunnen geven. Specifiek meer aandacht moet uitgaan naar voedselonderwijs en boerderijeducatie, vindt van der Plas. “Het is belangrijk dat kinderen vroeg leren wat de waarde van voedsel is.”

Betere prijzen

Bovendien moeten boeren beter betaald worden voor hun inspanningen. “Wij zijn niet tegen nieuwe wet- en regelgeving, maar wél als boeren – zoals zo vaak – voor de kosten op moeten draaien. Wij weten zeker dat consumenten best bereid zijn meer te betalen voor hun voedsel. De prikkel mist alleen nog”, aldus van der Plas. Zo ziet BBB wel iets in een vleestaks, op voorwaarde dat die taks rechtstreeks bij de boer terecht komt. BBB is momenteel bezig met de oprichting als politieke partij en zal in 2020 haar programma presenteren.