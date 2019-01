Tegenvallend tweede kwartaal voor Cargill

De nettowinst daalde 20% ten opzichte van vorig jaar.

Afrikaanse varkenspest in China, de handelsoorlog en hogere prijzen voor grondstoffen in Europa zorgden voor een tegenvallend tweede kwartaal van het boekjaar 2019 voor Cargill. Het agrarische handelshuis noteerde een nettowinst die 20% lager is dan vorig jaar in dezelfde periode. Het sterke eerste kwartaal van het boekjaar maakt de totale cijfers over het gehele halfjaar nog enigszins goed, waardoor de winstdaling in de eerste helft op 7% uitkomt. De omzet in het recente kwartaal daalde met 4%. Het boekjaar van Cargill begint op 1 juni en eindigt op 31 mei.

Handelsoorlog VS en China

In 3 van de 4 divisies van het bedrijf, daalde de winst. De uitzondering was de handel en verwerkingstak, die door de wereldwijde dekking van Cargill wel kon presteren in een tijd dat de handel van gewassen wordt verstoord door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China. De divisie werd ook geholpen door een grote verwerking van oliehoudende zaden, aangewakkerd door hogere eiwitconsumptie. Dat dreef de wereldwijde vraag naar soja en diervoeding omhoog.

Lagere varkensaantallen in China

Hiervan profiteerde ook de diervoeding- en eiwittendivisie. Desondanks daalde de winst hier, door moeilijkere omstandigheden in sommige regio’s. Zo waren er lagere varkensaantallen in China, veroorzaakt door de Afrikaanse varkenspest, en een dalende melkveestapel in de Verenigde Staten.

Historisch lage ethanolprijzen in Noord-Amerika en hoge kosten voor energie en grondstoffen in Europa zorgden daarnaast voor lagere marges in de divisie van voedselingrediënten. De watertransportdiensten van Cargill leden daarnaast onder de onzekerheden van de handelsoorlog.