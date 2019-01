Schouten: dieractivisme overschrijdt grenzen

Minister Carola Schouten vindt het onacceptabel als boeren zich aangevallen en bedreigd voelen door dierenwelzijnsstrijders.

Dat zegt ze tijdens een debat over dieren in de veehouderij in de Tweede Kamer.

Schouten vindt het nuttig dat er mensen zijn die blijvend aandacht vragen voor dierenwelzijn. het houdt iedereen scherp en zorgt ervoor dat er blijvend gekeken wordt naar verbeteringen. Ze benadrukt echter ook dat er ook grenzen zijn aan de wijze waarop aandacht wordt gevraagd voor dierenwelzijn. “Wat mij betreft worden er grenzen overschreden als er sprake is van bedreiging, van het onrechtmatig betreden van bedrijven, als boeren zich zelfs aangevallen en bedreigd voelen. Dat is onacceptabel.”

Als je vermoedens hebt van misstanden, zijn er formele wegen om dit aan te kaarten

Aangifte doen

Ze adviseert boeren aangifte te doen als ze te maken hebben met bijvoorbeeld actiegroep Animal Rights die zonder toestemming stallen betreden en opnames maken.

Ongenoegen op andere manieren uiten

Schouten vindt dat mensen hun ongenoegen op andere manieren moeten uiten. “Dat doe je niet door mensen te bedreigen, door in te breken op bedrijven of door beelden te maken van situaties. Als je vermoedens hebt van misstanden, zijn er formele wegen om dit aan te kaarten”, vindt Schouten. Ze vindt het illegaal filmen op geen enkele manier te rechtvaardigen.

Partijen moeten in gesprek

Ze wil dat partijen met elkaar in gesprek gaan. Om dit gesprek over dierenwelzijn te begeleiden, gaat Schouten gesprekstafels organiseren in het land. Schouten vindt dat dierenwelzijn een verantwoordelijkheid is van iedereen, inclusief de consument, de boer en de politiek.

‘Verre van natuurlijk gedrag’

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand voorspelt een toename van activisme als de politiek geen maatregelen neemt om het dierenwelzijn te verbeteren. Ze verwijst naar eerdere landbouwministers die stelden dat de veehouderij zich moet aanpassen zodat het natuurlijk gedrag van dieren leidend moet worden. “Maar we zijn verre van natuurlijk gedrag”, stelt Ouwehand. “We moeten het hebben van activisten die in stallen vastleggen wat de dagelijkse realiteit nog altijd is.” CDA en VVD stelden zich fel tegen dieractivisten en de pratijken van illegaal filmen. Ze dienden een motie in om deze praktijken hard aan te pakken.