Rutte: geen taboes in het klimaatdossier

Er zijn geen taboes in het klimaatdossier. Dat benadrukt premier Mark Rutte tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver zijn er te veel taboes bij het kabinet, waaronder krimp van de veestapel en het belasten van het bedrijfsleven bij de klimaatmaatregelen. Klaver zou liever zien dat er een CO 2 -heffing komt voor grote industrie. Ook PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Ascher pleit hiervoor.

Doorrekeningen van planbureaus

Rutte sluit dit nog niet definitief uit, maar wil eerst de doorrekeningen van de planbureaus weten van het huidige concept-klimaatakkoord. Hij vindt het beter om de bedrijven te prikkelen om de CO 2 -uitstoot met nieuwe technieken te reduceren en te beboeten als het niet lukt, dan om een CO 2 -heffing op te leggen. Als de doorrekeningen van de planbureaus tegenvallen, is Rutte bereid om naar andere maatregelen te kijken dan die nu zijn opgenomen in het concept-klimaatakkoord.

Haalbaar, betaalbaar en eerlijk

Rutte benadrukt dat de maatregelen haalbaar, betaalbaar en eerlijk moeten zijn. De grote industrie veroorzaakt een kwart van de CO 2 -uitstoot, krijgt 1/3 van de klimaatopgave uit te voeren en krijgt daarvoor 1/6 van de subsidie, zegt Rutte.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil de verantwoordelijkheid van de klimaatdoelen niet bij het bedrijfsleven neerleggen. Als de LTO’s, Shells en VNO-NCW de klimaatdoelen moet halen, wordt het volgens haar geen succes.