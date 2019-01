Nederlandse exportgroei stokt na 10 jaar

De groei van de Nederlandse landbouwexport is na 10 jaar in 2018 bijna tot stilstand gekomen.

In 2018 was de exportwaarde € 90,3 miljard. Dat is 0,2% meer dan in het recordjaar 2017. De groei in 2018 steekt echter schril af tegen de groei in 2016 (ruim 4%) en 2017 (6%). Dat blijkt uit het overzicht van de Nederlandse landbouwexport, waarvan de cijfers vrijdag door minister Carola Schouten op de internationale landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn worden bekendgemaakt.

Nederland verdiende vorig jaar ongeveer € 45 miljard aan de export van landbouwgerelateerde goederen. Als aan de landbouw gerelateerde zaken als landbouwmachines, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, kassen, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen worden meegeteld, bedroeg de export € 99,5 miljard.

De omvang van de landbouwexport is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research. De berekende exportwaarde is iets hoger dan de gecorrigeerde cijfers over 2017. Volgens de huidige berekeningen is die waarde nog nooit zo hoog geweest als in 2018. De omvang van de export bedroeg in 2009 nog € 60 miljard.

Innovatie in landbouw blijft van groot belang

Minister Schouten zegt in een reactie dat de exportcijfers laten zien dat de Nederlandse land- en tuinbouw een belangrijke speler is bij de productie van voedsel voor een groeiende wereldbevolking. “Onze kennis en innovatiekracht willen we ook gebruiken om een omslag naar kringlooplandbouw te maken”, aldus de minister. “Dat geeft een impuls aan de agro-innovatie en is urgent gezien de mondiale vraagstukken.” Zij doelt daarbij op de groeiende vraag naar voedsel en de zorg voor landschap, biodiversiteit en klimaat.

Foto: ANP

Vooral de sierteelt draagt bij aan de export (€ 9,2 miljard), zuivel en eieren (€ 8,5 miljard), vlees (€ 8,1 miljard), groente (€ 6,6 miljard) en fruit (€ 6,0 miljard) zorgen eveneens voor een flinke bijdrage. Het grootste deel (€ 65,4 miljard) van de export is van Nederlandse makelij.

Het landbouwhandelsoverschot was in 2018 lager dan in 2017, doordat de invoer harder groeide dan de export. Het landbouwhandelsoverschot bedroeg vorig jaar € 28,8 miljard, € 0,1 miljard minder dan in 2017. Het aandeel van de landbouw in het totale handelsoverschot groeit naar verhouding. Dat komt doordat er meer gas en ruwe aardolie wordt ingevoerd en daardoor het totale handelsoverschot is afgenomen.

De belangrijkste im- en exporteurs op rij

Belangrijkste afnemers van Nederlandse land- en tuinbouwgoederen zijn als vanouds Duitsland (€ 22,8 miljard) en België (€ 10,2 miljard). Duitsland neemt een kwart van de Nederlandse export voor zijn rekening, België 11%. Bijna driekwart van de export (72%) gaat naar 10 landen (naast Duitsland en België zijn dat in volgorde van belang Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, VS, China, Polen en Zweden).

Landen waaruit Nederland landbouwproducten importeert zijn (in volgorde van belang) Duitsland, België, Frankrijk, Brazilië, VS, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Polen, Italië en Ivoorkust.

In internationaal perspectief blijf Nederland de op een na grootste exporteur van landbouwproducten, na de VS en voor Duitsland, Brazilië en China. Nederland en Brazilië zijn van deze lijst netto-exporteur, in tegenstelling tot VS, Duitsland en China.