Merkel voorziet grote verandering in landbouw

Het is de dure plicht van boeren en tuinders en hun overheden om verantwoordelijk om te gaan met hun grond, hun gewassen en hun dieren.

Tegelijk moeten ze alles aanwenden om zoveel te produceren, dat de wereldbevolking in 2050 genoeg te eten heeft. De landbouw staat aan de vooravond van een grote ontwikkeling en verandering, aldus de Duitse bondskanselier Angela Merkel tijdens tijdens het Global Forum for Food and Agriculture, dat zaterdag in Berlijn werd afgesloten. Merkel sprak de ongeveer 70 internationale landbouwministers toe, die deelnamen aan de conferenite. Ook minister Carola Schouten was daarbij.

Samen optrekken

De Duitse landbouwminister Julia Klöckner wees boeren op hun plicht om goede producten te maken, terwijl consumenten volgens haar het recht, maar ook de plicht hebben te weten hoe hun etenswaar gemaakt is, aldus Klöckner. “Stad en land moeten samen optrekken.”

Efficiënt en duurzaam produceren

De Duitse landbouwminister refereerde aan de cijfers over de honger en ondervoeding in de wereld. 821 miljoen mensen hebben wereldwijd niet genoeg te eten. En in 2050 zal het aantal monden dat gevoed moet worden nóg groter zijn dan nu. Naar schatting zijn er dan 10 miljard mensen op de wereld. “Die mensen hebben recht op eten, daar valt niet over te onderhandelen. Dat betekent dat we meer moeten produceren, efficiënt en duurzaam.” Precisielandbouw kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Alle ministers tijdens de GFFA. - Foto: GFFA

Volgens de Duitse landbouwminister is “de landbouw niets minder dan een stabilisator voor vrede en ontwikkeling. Met honger kun je geen vrede bereiken”.

Davos van de landbouw

De internationale conferentie van landbouwministers werd toegesproken door de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij beschreef het Global Forum for Food and Agriculture als het Davos van de landbouw. In Davos komen wereldleiders bijeen in het World Economic Forum. Merkel stipte de digitalisering en robotisering in de landbouw aan. “In 2025 zal elke tweede koe door een robot gemolken worden. Robots zullen boeren het zware werk uit handen nemen. Nu al zien we op kleine, middelgrote en grote bedrijven hoe de landbouw van de toekomst eruitziet.”

Draadloze dataverbindingen in het veld

Maar om boeren echt mee te laten gaan in de digitalisering, zal nog veel werk verricht moeten worden. Om slim te kunnen werken is er niet alleen een glasvezelaansluiting nodig op het boerenbedrijf voor snel internet. Om de machines gedigitaliseerd te laten werken, zijn ook in het veld goede draadloze dataverbindingen nodig, aldus Merkel. Daar zal de overheid aan moeten bijdragen, omdat die ontwikkeling niet uit de markt komt, zegt Merkel. Tegelijk moet er oog zijn voor de bescherming van de data. Wie mag beschikken over de gegevens die beschikbaar komen als een boer zijn grond bewerkt? Is dat de boer zelf, de overheid, of de leverancier van de machines? “Wie over de data beschikt, kan de prijzen bepalen”, aldus Merkel. “Daarom moeten we boeren beschermen. We hebben met regels voor de bescherming van gegevens in Europa al stappen gezet, dat moet wereldwijd gebeuren”, zei de bondskanselier tegen de verzamelde landbouwministers.