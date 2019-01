Energie uit zonnepanelen verstopt stroomnet

Het Nederlandse stroomnet kan de hoeveelheid energie die voor het net geleverd wordt niet altijd aan, melden woordvoerders van netbeheerders Tennet en Enexis groep.

Het enthousiasme bij ondernemers en verenigingen om zonnepanelen te plaatsen is op sommige plaatsen zo groot dat het stroomnet al die extra elektriciteit niet aankan. Netbeheerders raden aan zonnepanelen te plaatsen in regio’s waar het net de hoeveelheid energie wel aan kan.

Groningen, Drenthe en Overijssel

Het probleem heerst voornamelijk in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. “Voor ondernemers is dit vaak een geschikte locatie vanwege weinig bebouwing, een lage grondprijs en een continue subsidie. Hier is het meeste rendement te halen”, aldus woordvoerder Jeroen Brouwers van Tennet. Helaas is daar ook minder infrastructuur en dus ook een minder ontwikkeld energienetwerk. Het kan dus voorkomen dat aanvraag van klein- en grootschalige zonnepaneel projecten afgewezen worden door de regionale netbeheerder. “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt: er is geen voorkeur voor aanvragen”, aldus woordvoerder Enexis groep Jan Bakker. “Een directe aansluiting op ons landelijke net geldt pas vanaf een vermogen van 80 MW”, aldus Brouwers. Dit geldt dus voor ondernemers die grote parken willen bouwen.

Indien een aanvraag afgewezen wordt, zal de regionale netbeheerder naar alternatieven zoeken. Bijvoorbeeld een andere locatie. Voor boeren is dit lastiger: zij zitten met vaste grond percelen en kunnen niet zomaar verplaatsen. - Foto: Peter Roek

Zoeken naar alternatieven

De meeste aanvragen, particulier en bedrijfsmatig, komen bij de regionale netbeheerder terecht. Indien een aanvraag afgewezen wordt, zal de regionale netbeheerder, zoals Enexis of Alliander, naar alternatieven zoeken. Bijvoorbeeld door een andere locatie te zoeken. Voor boeren is dit lastiger: zij zitten met vaste grond percelen en kunnen niet zomaar verplaatsen.

Kosten zo laag mogelijk houden

Brouwers over uitbreiding van het energienet: “Uitbreiding van de netcapaciteit, om ruimte te maken voor zonnestroom, zal jaren duren en miljarden euro’s gaan kosten”. Dit moet dan wel op de juiste manier gebeuren. Volgens Tennet moet er daarvoor eerst een aanpassing in het klimaatakkoord komen. Er is een sterke behoefte naar een netplanning en coördinatie. “Hiermee willen we voorkomen dat onnodige investeringen gedaan worden in projecten die later niet blijken te functioneren”. Uiteindelijk draait de maatschappij op voor de kosten. “We willen die kosten zo laag mogelijk houden”, aldus Brouwers.