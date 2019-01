1.550 aanmeldingen voor compensatie Q-koorts

Ruim 1.550 Q-koortspatiënten hebben zich aangemeld voor de compensatieregeling voor Q-koortspatiënten.

Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal aanmeldingen tot nu toe is daarmee niet hoger dan verwacht, aldus Bruins. het kabinet heeft voor de compensatieregeling € 15,5 miljoen vrijgemaakt, inclusief de uitvoeringskosten van € 1 miljoen. Per patiënt wordt maximaal € 15.000 uitgekeerd.

Gebaar van de overheid

Bruins verwacht niet dat patiënten minder zullen krijgen door het aantal aanmeldingen. De maximale hoogte van het bedrag is vastgelegd, omdat het moet worden gezien als een gebaar van de overheid. Het bedrag is gebaseerd op een voorzichtige inschatting van het aantal patiënten en nabestaanden dat in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, schrijft Bruins. Hij zegt begrip te hebben voor mensen die het bedrag te laag vinden. “Het gaat hier echter om een gebaar van het kabinet als erkenning van het geleden leed en expliciet niet om een schadevergoeding”, aldus Bruins.