Miljardenbedrijf overweegt investering in landbouw

De Nederlandse investeringsmaatschappij HAL Investments verkent de mogelijkheden geld te steken in de land- en tuinbouw.

Dat zegt directeur Ard Vink van HAL Investments. Hij sprak donderdag 13 september op een bijeenkomst van de door adviesbureau Berenschot bijeengebrachte tuinbouwondernemersnetwerk Smart Horticulture.

Beurswaarde € 12 miljard

Het Rotterdamse investeringsbedrijf heeft belangen in onder meer baggeraar Boskalis, tankterminalbedrijf Vopak, offshorebedrijf SBM, optiekbedrijf GrandVision en Coolblue. Het heeft een beurswaarde van ruim € 12 miljard.

Systeemintegrator

Vink: “In de agrarische sector zouden wij geïnteresseerd zijn te investeren in een platform, een systeemintegrator, die internationaal marktleider kan worden.” Met een systeemintegrator wordt bedoeld een onafhankelijke partij die bedrijven, kennis, technologie, vaardigheden en systemen binnen de land- en tuinbouw kan samenbrengen.

Vink: “In de watersector heeft Nederland net als in de land- en tuinbouw veel kennis en techniek in huis. Maar niet-Nederlandse bedrijven als Siemens en Suez hebben die positie van systeemintegrators en zijn wereldwijd marktleiders. Dat zouden we in de voedselsector niet moeten laten gebeuren.”

Platform

Voor het samenbrengen van de Nederlandse kennis in de tuinbouw of de landbouw kan een platform worden gevonden in elk deel van de keten, van veredeling tot retail, denkt Vink. Dat platform kan dan door middel van acquisities worden uitgebouwd tot een bedrijf dat de Nederlandse innovaties over de hele wereld zou kunnen uitrollen.