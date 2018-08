Positieve resultaten voor ForFarmers

ForFarmers wist in het eerste halfjaar van 2018 flink meer winst te maken. Ook de omzet steeg.

Daarnaast gaat de veevoergigant een nieuwe fabriek in Duitsland bouwen. Dat bleek uit de presentatie van de halfjaarcijfers op donderdag 16 augustus.

Groei in biologisch voer

De winst steeg met 14,5% naar € 34,8 miljoen. De winst per aandeel steeg met 21% naar € 0,35. De groei in omzet was 2,8%. In Nederland werd ongeveer evenveel mengvoer verkocht als vorig jaar. De omzet in Nederland steeg licht met 1,4%. Groei was in Nederland vooral te zien in de afzet van biologisch voer en in de vraag naar non-GGO-voeders. Deze stijgende vraag heeft geleid tot de heropening van de fabriek in Deventer waar deze voeders worden geproduceerd.

Stijgende verkoop mengvoer in Belgié en Duitsland

Vooral in België en Duitsland werd veel groei behaald door een stijgende verkoop van zowel mengvoer als het volume Totaal Feed. Total Feed is gericht op de toegevoegde waarde in plaats van de tonnen voer. De groei in Duitsland is zodanig groot, dat het bedrijf een nieuwe fabriek gaat bouwen in Wesel, net over de grens bij Nijmegen. De fabriek zal een capaciteit van zo’n 300.000 ton hebben. CEO Yoram Knoop benadrukte dat dit niet betekent dat ForFarmers niet meer kijkt naar overnamekandidaten.

Afzet in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk daalde het volume Total Feed met 1,8%. Hier loopt een ‘transformatieproces’ om de supplychain en efficiëntie te verbeteren. Het gewenste resultaat is nog niet bereikt. In sommige gevallen leidt dit daarom tot het niet verlengen van contracten met klanten die lage marges opleveren. Dit kan invloed hebben op de afzet in het Verenigd Koninkrijk, aldus ForFarmers.

Hogere prijzen voor mengvoer

Door de droogte zou het volgens ForFarmers kunnen dat er in het komende halfjaar, vooral in het rundveesegment, meer mengvoer afgezet gaat worden. “Doordat er minder ruwvoer beschikbaar is, zou het kunnen dat er meer vraag naar mengvoer komt”, aldus Knoop. Boeren moeten de komende tijd rekening houden met hogere prijzen voor mengvoer vanwege schaarste van grondstoffen. “De prijzen van grondstoffen stijgen en die berekenen we door naar klanten”. Dat kan volgens de CEO betekenen dat er in sommige sectoren druk op de marges komt.

De beurskoers van ForFarmers liet sinds half juli een daling zien tot onder de € 10 per aandeel. Na de presentatie van de halfjaarcijfers steeg de koers weer naar boven € 10.