Stikstofproductie veestapel boven plafond

De fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel in 2017 komt uit op 169 miljoen kilo en ligt definitief onder het plafond op basis van 2002.

De stikstofuitscheiding is in 2017 gestegen naar 512 miljoen kilo. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2016 en ligt net boven het stikstofplafond dat is gebaseerd op de productie in 2002. Dat blijkt uit de definitieve mestproductiecijfers 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voorlopige cijfers

De cijfers vallen iets hoger uit dan de voorlopige cijfers die in januari werden gepubliceerd met een fosfaatproductie van 167,9 miljoen kilo. De plafonds voor stikstof en fosfaat zijn onderdeel van de aan Nederland verleende derogatie.

De fosfaatproductie in de melkveehouderij is gedaald van 89,5 miljoen kilo in 2016 naar 86,6 miljoen kilo in 2017. Dat is het gevolg van de maatregelen uit het fosfaatreductieplan 2017. De stikstofuitscheiding nam wel toe blijkt uit de berekeningen van het CBS. De melkveestapel produceerde bijna 304 miljoen kilo stikstof. De productie van melkkoeien steeg, het jongvee produceerde minder stikstof. Oorzaken zijn onder meer een krimp van het snijmaisareaal en lager hectareproductie van mais. Het aandeel snijmais in het rantsoen is gemiddeld genomen gedaald volgens het CBS. De berekende voederbehoefte van melkkoeien is bovendien toegenomen en het aandeel stikstof in gras was in 2017 hoger.

Vleesvee

De fosfaatproductie van vleesvee is licht gedaald en komt uit op 10,8 miljoen kilo. Vleesvee produceerde wel iets meer stikstof, maar dat ligt met 34 miljoen kilo nog ruim onder de productie in 2002.

Varkens

De varkensstapel produceerde in 2017 37,5 miljoen kilo fosfaat, vooral door het lagere aantal vleesvarkens en 2% minder fosfor in het voer.

Pluimvee

In 2017 zijn zowel het aantal leghennen als het aantal vleeskuikens lager in de berekening van de mestproductie. Bij de leghennen is rekening gehouden met de gevolgen van de fipronil-crisis in de tweede helft van vorig jaar. Zowel varkens als pluimvee produceerde in 2017 vrijwel evenveel stikstof als in 2016 en liggen beide ruim onder het niveau van 2002.

Overige diersoorten

Bij de overige diersoorten bleef de fosfaatproductie gelijk op 6,6 miljoen kilo. De toename bij de melkgeiten werd gecompenseerd door andere diersoorten zoals konijnen en andere pelsdieren.

