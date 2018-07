Recordaantal illegale middelen in beslag genomen

Europol neemt 360 ton middelen in beslag tijdens een wereldwijde jaarlijkse operatie gericht op illegale en namaak-gewasbeschermingsmiddelen.

Sinds het begin van deze ‘silver axe’-actie in 2015, neemt het aantal in beslag genomen producten elk jaar toe.

Tijdens ‘operatie silver axe III’ namen Europol en het Europees Bureau voor Fraudebestrijding een recordaantal aan illegale en/of namaakmiddelen in beslag. Gedurende 20 dagen vonden gecoördineerde acties plaats in belangrijke havens, luchthavens en grensposten in 27 deelnemende landen, waaronder Nederland. De in beslag genomen middelen zijn volgens Europol goed voor 4,8 miljoen hectare, een oppervlakte bijna zo groot als het gehele Verenigd Koninkrijk.

Wereldwijd strenge regels voor gewasbeschermingsmiddel

Gewasbeschermingsmiddelen zijn één van de sterkst gereguleerde producten wereldwijd. In de Europese Unie kunnen ze enkel verhandeld en gebruikt worden als ze als veilig worden bestempeld en geautoriseerd zijn. Operatie ‘silver axe’ focust op de verkoop en de import van namaak gewasbeschermingsmiddelen, middelen die niet voldoen aan de standaarden en op de illegale handel van middelen.

‘Illegale middelen vormen groot risico voor gezondheid en milieu’

“We schatten dat 14% van de hele markt in gewasbeschermingsmiddelen bestaat uit illegale of namaakproducten”, zegt Graeme Taylor, directeur public affairs van European Crop Protection Association (ECPA), in een verklaring. “Dit is niet alleen een probleem voor de bedrijven, wiens producten worden nagemaakt, maar het betekent ook een groot gezondheids- en milieurisico. We zijn dan ook erg tevreden met het blijvende succes van deze operatie.”