Hier mag beregenen met oppervlaktewater niet

Verschillende waterschappen hebben vanwege de aanhoudende droogte een verbod op het beregenen met oppervlaktewater ingesteld.

Vooral in het Zuiden en Oosten van het land, de hoger gelegen delen, zien waterschappen de noodzaak om onttrekkingsverboden in te stellen. Dit is om de kwaliteit en veiligheid van het water en dijken te waarborgen. Beregenen met oppervlaktewater is dan niet meer toegestaan. Beregenen met grondwater mag nog wel.

Droogte: waterschap Rijn en IJssel verbiedt gebruik alle oppervlaktewater. - Foto: ANP

In deze waterschappen geldt een (gedeeltelijk) onttrekkingsverbod:

In de Brabantse waterschappen is het tijdelijk toegestaan om overdag grasland met grondwater te beregenen.