Droogte: oogsten, beregenen en platgeregende mais

Opmerkelijke beelden over de droogte van de afgelopen dagen.

Terwijl her en der in het land maisvelden worden beregend had een melkveehouder in Twente minder geluk. De zware onweersbui van afgelopen woensdag 25 juli zorgde ervoor dat mais op een perceel in Hengelo (Ov.) plat ging.

Maishakselaars aan het werk

Een vreemde gewaarwording. Maishakselaars aan het werk in de maand juli.

Beregenen met sleepslang

Melkveehouder Wim Peters ging gisteren (vrijdag 27 juli) met de sleepslang zijn mais beregenen.

Machines in de brand

Naast gewassen hadden machines het ook soms moeilijk.

Bovenstaande beelden zonder bronvermelding zijn binnengekomen bij de redactie via sociale media of per mail. Bent u de bron en wilt u niet dat deze beelden worden getoond, neem dan contact op met de redactie.

