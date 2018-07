Boer niet altijd bekend met hulpverleners

Er zijn voldoende plekken waar boeren en tuinders terechtkunnen met psychosociale problemen. Maar die plekken zijn niet altijd goed bekend.

Dat zegt minister Carola Schouten op basis van een analyse door LTO, NZO, Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) de NVWA en het ministerie van LNV. Minister Carola Schouten meldt dit naar aanleiding van een vraag van CDA‘er Jaco Geurts bij de behandeling van de begroting van het ministerie.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de minister dat hulpverleningsorganisaties en de agrarische sector onvoldoende van elkaars bestaan op de hoogte zijn en dat niet alle hulpverleners even goed bekend zijn met boeren en tuinders. Zodoende weet de agrarische ondernemer en zijn omgeving ook niet altijd tijdig bij het juiste hulpverleningsloket te komen, of hij voelt zich onbegrepen, aldus de minister.

De minister wil organiseren dat de betrokken hulpverleners en boerenorganisaties bij elkaar komen om elkaar beter te leren kennen. Het is de bedoeling betrokken organisaties blijvend kennis en ervaringen met elkaar delen, zodat boeren en hulpverleners elkaar kunnen vinden.