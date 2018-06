Verdachte ongeval mestsilo Makkinga opnieuw veroordeeld

Het Hof Leeuwarden heeft woensdag aan Gerrit Heeres, directeur van Heeres Mix & Pomptechniek in Abbega, in een uitspraak dezelfde straf opgelegd als de rechtbank Zwolle in maart 2017 al had gedaan.

Als hoofdverantwoordelijke voor het ongeval met de mestsilo in het Friese Makkinga in 2013 is hij opnieuw veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar met een proeftijd van drie jaar en een geldboete van € 100.000. Het ongeluk kostte het leven aan twee werknemers van Heeres, ook de zoon van de melkveehouder die de mannen te hulp schoot kwam om het leven. Daarnaast raakte een medewerker van een loonbedrijf die op het erf aanwezig was zwaargewond bij een reddingspoging.

Spuiwater in mestsilo

Heeres was in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle omdat hij vond dat het ongeluk veroorzaakt is door de aanwezigheid van spuiwater in de mestsilo. Hij dacht alleen met rundermest te maken te hebben. Juist dat spuiwater maakte het volgens Heeres tot een levensgevaarlijke situatie. Hij verweet de veehouder niets gezegd te hebben over de aanwezigheid van spuiwater in de mestsilo.

Het Hof in Leeuwarden gaat niet mee in deze redenering van de eigenaar van het pomp- en mixbedrijf. Op grond van verschillende deskundigenonderzoeken en -verklaringen is het Hof er van overtuigd dat het toevoegen van spuiwater inderdaad kon leiden tot nog hogere concentraties van levensgevaarlijke gassen in de mestsilo. Maar de rundermest in de silo was op zichzelf al voldoende om te kunnen spreken van levensgevaar of gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid, aldus het Hof. Het spuiwater maakte het alleen nog gevaarlijker.

Werknemers onvoldoende beschermd

Wat het Hof, evenals de rechtbank eerder, Heeres zwaar verwijt is dat er in de bedrijfsvoering onvoldoende maatregelen genomen zijn om de werknemers van het bedrijf te beschermen tegen de gevaren die het schoonmaken van een mestsilo met zich meebrengt. Bovendien had het bedrijf geen enkele maatregel getroffen om meteen hulp te kunnen bieden aan de werknemers als het onverhoopt toch zou misgaan.

De mestsilo in Makkinga, waar het noodlottige ongeval plaats had. - Foto: ANP

Omdat Heeres veroordeeld is op basis van overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving is hij in deze zaak alleen veroordeeld voor nalatigheid ten opzichte van zijn medewerkers. In het vonnis benadrukt het Hof zich er zeer van bewust te zijn welke grote, onuitwisbare gevolgen en onherstelbaar leed dit ongeluk heeft gehad voor alle nabestaanden. Dus ook die van de zoon van de melkveehouder.