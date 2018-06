Veehouder durfde geen aangifte te doen van drugslab

Kalverhouder Wilco de F. uit Baarle-Nassau (N.-Br.) heeft kort voor de vondst van een enorm drugslaboratorium op zijn erf op de stoep gestaan van het politiebureau maar durfde toch geen aangifte te doen.

De verdachte verklaarde tegen de politie dat dreigementen en een gebrek aan vertrouwen in de politie de doorslag gaven om niets te melden.

De boer zegt dat de drugscriminelen een pistool op zijn hoofd hebben gezet om hem het zwijgen op te leggen. Wilco de F. (43) stond vrijdag voor het eerst in het openbaar voor de rechter. De officier van justitie meent dat hij medeplichtig is aan het drugslab in een schuur op zijn erf omdat hij ervan wist en niet naar de politie is gestapt.

Lozing drugsafval

Het drugslab werd in januari 2017 ontdekt nadat de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Baarle-Nassau ontregeld raakte, omdat drugsafval in het riool werd geloosd. Wilco de F. weerspreekt dat het ging om drugsafval uit het lab op zijn terrein.

De politie maakte na de ontdekking bekend dat er zeker 4.000 kilo pure (onversneden) amfetamine is geproduceerd in het drugslab. Die hoeveelheid is goed voor 400 miljoen lijntjes speed.

Schuur verhuurd

De officier van justitie gaat ervan uit dat het drugslab 2 jaar in bedrijf is geweest. De verdachte zegt hij dat hij de schuur verhuurde aan een meubelmaker en pas argwaan kreeg toen hij in september 2016 het pistool op zijn hoofd gezet kreeg. De drugsproducenten zijn niet opgespoord.