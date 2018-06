Agrifirm neemt mycotoxinebinderproducent over

Agrifirm neemt leverancier van mycotoxinebinders Special Nutrients over.

Dat laat de veevoerleverancier weten in een persbericht. De overname is voor Agrifirm een investering in de verkoop van additieven voor de veevoerindustrie. Beide bedrijven werkten al langer samen.

Special Nutrients is gevestigd in Miami. De huidige topman, Fernando Tamames III, zal nauw betrokken blijven met het bedrijf, hij houdt een belangrijk deel van de aandelen. Het bedrijf heeft een assortiment van veevoeradditieven die volgens Agrifirm goed bij het aanbod van de veevoerproducent passen.

Special Nutrients opereert wereldwijd

Voor het Nederlandse bedrijf is het een investering in het marktaandeel van gecombineerde functionele additieven voor diervoeding, gebaseerd op goede technologie en met wetenschappelijke onderbouwing. De bedrijfsvoering van Special Nutrients is wereldwijd en die ambitie onderschrijft Agrifirm.

Mycotoxinebinders

Mycotoxines zijn giftige stoffen die in veevoer kunnen voorkomen. De stoffen worden veelal geproduceerd door schimmels. Mycotoxinebinders zorgen ervoor dat de schadelijke stoffen niet vrijkomen. Boeren kunnen deze mycotoxinebinders toevoegen aan het voer om de vorming van schadelijke stoffen te verminderen.

De producten van Agrifirm’s nieuwe aanwinst zijn volgens Dick Hordijk, CEO van de coöperatie, een mogelijkheid om bij te dragen aan de toenemende problematiek met mycotoxinen.

