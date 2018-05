Skal en NVWA moeten afstemming versterken

De samenwerking tussen Skal, het controleorgaan voor de biologische sector, en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet beter. Dat concludeert de Kwinkgroep in een evaluatierapport, dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gemaakt.

De NVWA geeft weinig prioriteit aan de biologische sector, “met als gevolg dat meldingen van Skal met vertraging worden opgepakt en signalen vanuit de NVWA Skal mogelijk niet of te laat bereiken”, aldus het onderzoeksrapport. Overtredingen in biologische sector aanpakken Volgens de onderzoekers worden niet alle mogelijkheden gebruikt om overtredingen in de biologische sector effectief aan te pakken. Skal maakt weinig gebruik van het tuchtrecht en de overdracht van strafbare feiten aan de opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) verloopt niet goed, zeggen de onderzoekers. Misbruik biologisch keurmerk Daarnaast heeft Skal te weinig aandacht voor het misbruik van het biologisch keurmerk door niet-geregistreerde bedrijven. Skal is er weliswaar in geslaagd de lijnen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit korter te maken, maar het controleorgaan maakt “weinig gebruik van de mogelijkheid om onderwerpen te agenderen bij het ministerie.” Minister Carola Schouten (LNV) zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat Skal en NVWA met elkaar in gesprek gaan om de samenwerking te verbeteren.