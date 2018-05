OM dreigt mestbedrijf stil te laten leggen

Stillegging van Mestverwerking Fryslân dreigt als het niet tijdig met een veiligheidsplan komt. Het Openbaar Ministerie houdt het bedrijf verantwoordelijk voor een dodelijk ongeval in een hal in september 2016. Maandag 14 mei diende in de rechtbank in Zwolle de strafzaak.

In hal 2 van Mestverwerking Fryslân BV in Wâlterswâld vindt op 28 september 2016 rond 18.00 uur een bedrijfsongeval plaats. Een shovel verplaatst gedroogde, nog warme mest vanuit een drogingstunnel naar een vrachtwagen. Als hij met de derde laadbak bezig is, merkt de bestuurder dat de shovel iets geraakt heeft. Hij stapt uit en ziet achter hem zijn collega op de vloer van de hal liggen. Het slachtoffer is door de shovel aangereden en overlijdt ter plaatse.

Veiligheidsvoorschriften onder vergrootglas

De klap komt hard aan bij het kleine bedrijf. Al snel komen Inspectie SZW en het team verkeersongevallenanalyse van de politie ter plaatse. En komen de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf onder een vergrootglas te liggen. Veel blijkt slechts informeel geregeld. Voorkomen had moeten worden dat iemand voor de shovel kon opduiken. Daarnaast was het zicht van de bestuurder belemmerd en ontbrak een achteruitrijsignaal, aldus de officier van justitie.

Ten tijde van de aanrijding reed de chauffeur met een laadbak vol gedroogde mest met kop erop vooruit richting een vrachtwagen. De chauffeur zei zich slechts te oriënteren op de pilaren binnen de hal. Het zicht naar voren was beperkt: door de laadbak, maar ook door de nog dampende mest.

Risico-inventarisatie vertraagd

Waarom stonden de gevaren voor de werknemers in de hal niet op papier? En waarom was een deur niet afgesloten waardoor het slachtoffer binnendoor de hal in kon en waardoor de bestuurder van de shovel hem mogelijk nooit gezien kon hebben? Volgens de directeur werd door een externe deskundige gewerkt aan een risico-inventarisatie. “Maar we hadden een brand gehad”, met vertraging tot gevolg. De route binnendoor moest open blijven, omdat het ook een vluchtroute is.

Volgens het Openbaar Ministerie had het bedrijf maatregelen moeten nemen om de shovel veiliger te maken. Een camera aan de voorzijde is niet mogelijk, zei de directeur. “Het moet wel werkbaar blijven. Anders zit je als chauffeur de hele tijd op die camera te kijken.” Maatregelen dan om te voorkomen dat iemand de werkvloer oploopt? De bestuurder van de shovel verklaarde dat er nog nooit iemand onverwachts voor het voertuig was opgedoken. “Het gaat altijd goed”, zei de directeur.

Slachtoffer

Het slachtoffer was een 39-jarige vader van 3 kinderen. Zijn vrouw voelt zich in de kou gezet door het bedrijf. Pas begin dit jaar erkende de verzekeraar van het bedrijf de verantwoordelijkheid. Daarvoor moest ze het doen met een voorschot van een maandsalaris. “Een voorschot waarop? Hij is dood”, stelt ze in een slachtofferverklaring.

Het slachtoffer was niet alleen werknemer maar ook een goede vriend van de directeur. “Iedere zondag bezoek ik voordat ik naar de kerk ga zijn graf”, zei de ondernemer.

Boete en maatregelen

De officier van justitie vraagt om een boete van € 75.000 waarvan € 30.000 voorwaardelijk. Onderdeel van die voorwaarden is dat binnen 3 maanden een schriftelijke risico-inventarisatie wordt ingeleverd door het bedrijf. Mogelijk moeten er maatregelen genomen worden om mensen te weren van de werkvloer. Ook moet het bedrijf meewerken met controles van Inspectie SZW. Voldoet het bedrijf niet aan de voorwaarden, dan dreigt een stillegging van de activiteiten voor de duur van een jaar. “Een grote stok achter de deur is noodzakelijk”, aldus de officier.

Mobiele telefoon

Advocaat Maurice Stassen wees op een passage in het arbeidscontract van de overleden medewerker. Hem was nadrukkelijk verboden tijdens het werk zijn mobiel op zak te hebben. Uit gegevens van zijn telefoon blijkt dat hij vlak voor het incident op de werkvloer foto’s aan het maken was. De directeur: “Als hij zijn mobiel voor het werk in het kluisje had gedaan, was dit niet gebeurd.”