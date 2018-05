Flevoland: minder grazers in Oostvaardersplassen

Flevoland wil het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terugbrengen tot 1.100 dieren.

Daarmee volgt het college van gedeputeerden het advies van de Commissie Van Geel.

Hoe het aantal dieren precies verminderd moet worden, is nog een punt van overweging. Voor de paarden is elders in Europa ruimte. Voor de edelherten, waarvan er volgens de Commissie Van Geel maximaal 490 kunnen rondlopen in het natuurgebied, is er geen andere mogelijkheid dan afschot, concludeerde Van Geel. Gedeputeerde Staten vinden dat niet de meest gewenste oplossing, en willen de edelherten verhuizen.

Pieter van Geel tijdens een persconferentie waarin advies wordt uitgebracht over nieuw beleid voor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. - Foto: ANP

180 paarden verwijderen

De provincie denkt dat € 3,2 miljoen nodig is om dit jaar de meest noodzakelijke maatregelen te nemen. Dat betreft niet alleen het weghalen van dieren, waaronder 180 paarden, maar ook het opnieuw beplanten van een deel van het gebied. De provincie vraagt ook het rijk bij te dragen aan de maatregelen.

3.000 grazers afgeschoten

Per eind maart waren er zo’n 2.260 grote grazers in de Oostvaardersplassen. Daarvan moeten er volgens Van Geel 1.160 uit het gebied verdwijnen, exclusief natuurlijk aanwas door geboorten. In de periode vanaf 1 december 2017 tot 1 mei 2018 is het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen al met 3.226 gedaald. daarvan zijn er een kleine 3.000 afgeschoten, meldt Staatsbosbeheer.