Beslissing Trump drijft olieprijs verder op

Nadat de VS zich terugtrok uit het nucleaire verdrag met Iran, schoot de olieprijs omhoog.

VS-president Donald Trump heeft deze week grote invloed op de prijsvorming van de olieprijs. Zijn beslissing om zich terug te trekken uit het nucleaire verdrag met Iran stuwde de prijs omhoog. De gevolgen voor de wereldeconomie kunnen aanzienlijk zijn.

Trump sprak over ‘een afschuwelijke en eenzijdige deal’ met Iran. Hij beloofde de zwaarst mogelijk economische sancties in te stellen. In een toelichting op de speech van Trump liet het Witte Huis weten dat Europese bedrijven zes maanden de tijd hebben om hun activiteiten in Iran af te bouwen.

Prijsstijgingen olie naar nieuwe records

De met de beslissing van Trump verder opgevoerde spanning in het Midden-Oosten heeft tot gevolg dat de prijsstijgingen van olie nieuwe records opleverden. Een vat Brent-olie bereikte het hoogste prijsniveau sinds eind 2014.

Een vat Brentolie steeg in korte tijd van $ 73 per vat naar een prijs van bijna $ 78 per vat. Ook een vat West Texas Intermediate (WTI) ging mee in de onrust op de oliemarkt. De prijs voor een vat WTI-olie liep op van $ 73,50 naar $ 77 per vat.

Of de olieprijs nog verder zal oplopen hangt van een aantal factoren af. Hoe gaat Iran reageren op de beslissing? Wat gaan de andere betrokken landen bij de Iran-deal doen? Vragen die nu nog moeilijk te beantwoorden zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump na het ondertekenen van het memorandum waarin vast wordt gesteld dat de VS van plan is zich terug te trekken uit de nucleaire overeenkomst met Iran. - Foto: ANP

OPEC belangrijke factor in prijsvorming olie

Daarnaast hangt veel af van welke visie de OPEC heeft op de oliemarkt. De club van de belangrijkste olieproducerende landen heeft belang bij een hoge olieprijs voor hun inkomsten, maar heeft daarnaast ook belang bij een stabiele wereldeconomie die vraagt naar olie. In juni zal naar verwachting een besluit worden genomen over een mogelijke verlenging van de beperking van de olieproductie.