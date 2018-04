Waarde landbouwgrond gedaald

De gemiddelde grondprijs is gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster.

In het eerste kwartaal van dit jaar bracht landbouwgrond gemiddeld € 60.000 per hectare op. In het laatste kwartaal van vorig jaar lag het gemiddelde nog op € 62.000.

Bouwland en grasland goedkoper

De gemiddelde prijs van bouwland daalde van € 67.000 naar € 66.000 per hectare. Ook de opbrengst voor een hectare grasland daalde, namelijk van € 58.000 naar € 56.000 per hectare. In januari van dit jaar daalde de waarde van landbouwgrond, volgens deskundigen door de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij. Een maand later steeg de prijs weer. In maart zijn de prijzen voor zowel akkerland als grasland weer gedaald.