RVO.nl gestart met uitbetalen bedrijfstoeslagen 2018

RVO.nl is gestart met de uitbetaling van betalingsrechten 2018. Vanaf 1 december worden beschikkingen verstuurd en bedragen uitbetaald.

Het gaat bij de uitbetaling van de rechten in ieder geval om de zogenoemde basisbetaling. Als de benodigde controles zijn uitgevoerd, worden tegelijkertijd de vergroeningspremie en de eventuele extra betaling voor jonge boeren uitbetaald. Dat meldt RVO.nl.

Op 31 december heeft naar verwachting 95% van de aanvragers een beslissing ontvangen over de (basis)betaling. Bedrijven die eerst alleen een basisbetaling krijgen, kunnen een beslissing over de resterende onderdelen vanaf februari 2019 verwachten. Graasdierpremies worden vanaf 1 maart 2019 uitbetaald. Uiterlijk 30 juni 2019 hebben alle aanvragers een beslissing ontvangen.

Het gemiddelde bedrag voor de basisbetaling komt dit jaar uit op ruim € 267 per hectare. Het vergroeningsbedrag is gemiddeld ruim € 115 per hectare. De bedragen voor jonge boeren en de graasdierpremie zijn nog niet bekend.

Betalingsrechten minder waard door lager budget

De waarde van de betalingsrechten is in 2018 en 2019 verlaagd. Dat heeft te maken met een verlaging van het budget. Ruim € 30 miljoen is overgeheveld van het budget voor directe betalingen naar subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de brede weersverzekering. Dat is in 2017 besloten door toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam. Daardoor is de waarde van de betalingsrechten 4,48% lager dan de waarde die eerder was vastgesteld voor 2018 en 2019. Boeren met betalingsrechten hebben daar in oktober of november een brief over ontvangen.

Ook dit jaar wordt een korting van 1,41% ingehouden op bedragen van meer dan € 2.000 voor de financiering van eventuele crisisuitgaven. De inhouding over de in 2017 aangevraagde uitbetalingen wordt weer uitgekeerd, omdat het Europees crisisfonds dit jaar niet is aangesproken. Maatregelen voor schade door droogte en ander extreem weer zijn uit andere bronnen gefinancierd, meldde de Europese Commissie afgelopen week. De terugbetaling is gestart op 1 december, het gaat voor alle EU landen samen om een bedrag van € 444 miljoen.