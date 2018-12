Minister: geen motorrijtuigenbelasting trekkers

Minister Cora van Nieuwenhuizen van verkeer wil geen motorrijtuigenbelasting gaan heffen op trekkers.

In haar wetsvoorstel voor de registratie en APK- en kentekenplicht voor trekkers neemt Van Nieuwenhuizen op dat de registratie niet gebruikt mag worden voor motorrijtuigenbelasting.

Via het wetsvoorstel, dat in januari naar de Kamer zal worden gestuurd, wil Van Nieuwenhuizen de APK-plicht voor snelle trekkers combineren met de invoering van kentekenplicht voor alle trekkers die op de openbare weg komen en een snelheidsverhoging van 25 naar 40 km/u. Ook moeten alle trekkers geregistreerd worden bij de RDW.

CDA en PVV kritisch op trekkerkenteken

CDA en PVV reageren tijdens een debat in de Tweede Kamer kritisch op het voorstel. Ze twijfelen of de invoering van kentekens wel bijdraagt aan verkeersveiligheid. Ze vragen zich af of de verkeersveiligheid niet op een andere manier verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door fietsers en trekkers te scheiden op de weg. Van Nieuwenhuizen zegt dat ze maatregelen op dit gebied ondersteunt, maar dat dit pas uitgevoerd kan worden als het handhaafbaar is. Daar zijn de kentekens voor nodig, zegt ze.

CDA‘er Maurits von Martels zegt tijdens het debat dat hij ook niet wil dat de invoering van de kentekenplicht en de APK-plicht leidt tot extra kosten voor de agrarische sector. Van Nieuwenhuizen reageert hierop dat met de sector is afgesproken dat de invoering zo goedkoop mogelijk wordt gedaan en dat de invoering kostendekkend zal gebeuren.

Juridische houdbaarheid vrijstelling APK

CDA maakt zich ook zorgen over de juridische houdbaarheid van de vrijstellingsregeling van de APK-plicht voor agrarische voertuigen. Dit zou betekenen dat de APK-plicht alleen voor snelle landbouwvoertuigen geldt die bij niet-agrarische werkzaamheden, zoals grondverzet, worden ingezet. Van Nieuwenhuizen reageert hierop dat ook in Frankrijk landbouwtrekkers zijn vrijgesteld voor de APK-plicht. Ze verwacht dat er in Nederland 8.000 trekkers APK-plichtig zullen zijn. In totaal zijn er 270.000 trekkers. Trekkers die in de landbouw worden gebruikt en niet of nauwelijks op de openbare weg komen, worden vrijgesteld van de APK-plicht.

Handhaving trekkerkenteken

PVV-Kamerlid Roy van Aalst is tegen de APK-plicht, hij vindt het onzinregelgeving vanuit Brussel. “Het kost allemaal extra geld en het effect op de verkeersveiligheid is nihil”, zegt hij. Hij ziet meer in het verbeteringen van de inrichting van de weg. Ook uit Van Aalst zorgen over de handhaving van de APK-plicht en het trekkerkenteken. “Hoeveel fte gaat u hiervoor inzetten en hoeveel verkeersslachtoffers gaan we hiermee voorkomen?”, vraagt hij kritisch.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat de handhaving gewoon wordt meegenomen met de politie die op de weg is. Zij hebben een geautomatiseerd systeem waarin aan de hand van het kenteken direct de gegevens, ook over APK, inzichtelijk zijn. “Er is daarom niet aan te geven hoeveel fte ermee gemoeid zijn”, zegt Grapperhaus.