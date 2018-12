Hogan: EU-lidstaten aan zet over veredeling

Als het aan de Europese Commissie ligt, komen er veel minder belemmeringen op de invoering van nieuwe technieken voor veredeling en fokkerij zoals CRISPR-Cas en DNA-technieken.

“Het is niet de EU die belemmeringen opwerpt. Lidstaten moeten zich niet achter Brussel verschuilen”, zei Europees landbouwcommissaris Phil Hogan in Brussel tijdens de Agricultural Outlook-conferentie. Lidstaten zijn zelf aan zet over veredeling.

Goede software belangrijker dan grotere machines

In het eerste deel van de drukbezochte conferentie wezen zowel Hogan als twee andere sprekers op het belang van nieuwe technieken. Peter Groot Koerkamp van Wageningen UR wees op de enorme mogelijkheden. Hij benoemde de verschuiving van ontwikkeling via schaalvoordelen naar de ontwikkeling van een economie op basis van cijfers en data. Goede software wordt belangrijker dan nog grotere en efficiëntere machines.

- Foto: EPA

Verbeteren van milieuprestaties in productie van voedsel

Wolfgang Burtscher van het directoraat-generaal Research en Innovatie benoemde eveneens de enorme mogelijkheden van technologie voor de land- en tuinbouw. Niet alleen voor de productiviteit, zoals in het verleden voorop stond, maar ook voor het aanmerkelijk verbeteren van milieuprestaties in de productie van voedsel.

Sociale acceptatie van nieuwe ontwikkelingen

Zowel in onderzoek als in de commerciële toepassingen van nieuwe ontwikkelingen wordt nu een belangrijk knelpunt voelbaar. De sociale acceptatie van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veredeling. Consumenten moeten producten uiteindelijk willen kopen, maar nu worden nieuwe ontwikkelingen geremd door onzekerheid. Dat dilemma ligt er en het vinden van een oplossing is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.