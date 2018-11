Brabant handhaaft bouwstop geitenstallen

De provincie Noord-Brabant continueert de tijdelijke bouwstop voor geitenstallen.

Gedeputeerde Staten hebben dat besloten naar aanleiding van het nieuwe Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)-onderzoek, dat bevestigt dat omwonenden van geitenhouderijen een groter risico lopen op longontsteking.

De bouwstop werd in 2017 ingesteld toen het verband tussen geitenstallen en een verhoogde kans op longontsteking voor het eerst werd aangetoond. Het bouwverbod blijft gelden tot de exacte oorzaak is gevonden, aldus de provincie dinsdag 6 november.

Vaker longontsteking in buurt van geitenbedrijf

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op elektronische patiëntendossiers van huisartsen in oostelijk Brabant en het noorden van Limburg. In de overige deelonderzoeken wordt nog onderzocht waarom mensen die in de buurt van geitenbedrijven vaker longontsteking krijgen.Tot 2021 zullen de verschillende deelonderzoeken afgerond worden.