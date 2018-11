Agrifirm duikt in veevoer uit insecten

Agrifirm gaat veevoer op de markt brengen op basis van ingrediënten uit insecten.

Hiervoor gaat de veevoerleverancier de samenwerking aan met insectenkweker Protix.

Bodemverbeteraar

Behalve voor veevoer willen beide bedrijven ook insectenproducten gaan gebruiken als bodemverbeteraar. Het veevoer moet geschikt worden voor vleeskuikens, leghennen en varkens. Om de samenwerking te kunnen realiseren, is Protix bezig met een capaciteitsuitbreiding. Deze zal naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar operationeel zijn.

Oerei

Agrifirm ziet in Protix een partner waardoor er op een andere manier naar duurzame voedselproductie wordt gekeken. Protix begon eerder dit jaar met een grotere uitrol van het Oerei, geproduceerd door insectengevoerde leghennen. Dit Oerei wordt verkocht door Albert Heijn en is volgens Protix succesvol. Agrifirm ziet in dergelijke producten een kans de voedselketen te verduurzamen. De natuurlijke bodemverbeteraar die Protix produceert uit insecten kan volgens het bedrijf zorgen voor een verhoging van het gehalte organische stof in de bodem.