ABN Amro: kasstroom hindert kringlooplandbouw

Er is onvoldoende liquiditeit op de landbouwbedrijven om versneld te kunnen verduurzamen.

Daarvoor moet de kasstroom eerst groeien. Dat stelde Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro tijdens het COV Meat Café.

Tempo verduurzaming

Berntsen beziet het tempo waarin de Nederlandse overheid de landbouw wil verduurzamen en over wil gaan op kringlooplandbouw met scepsis. De sector is namelijk sterk afhankelijk van export. “Verduurzaming van de productie vraagt grote investeringen. Die kunnen de primaire bedrijven niet opbrengen vanuit de huidige cashflow”, stelt Berntsen. “Er zal dus extra geld naar de bedrijven moeten stromen, uit een hogere opbrengstprijs. Maar het grootste deel van de afzet is export. Als er geen exportmarkt is voor het uitponden van duurzaamheid, zal de productie krimpen en de exportpositie onder druk komen.”

