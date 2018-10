Techniek KeyGene versnelt selectie bij plant en dier aanzienlijk

Onderzoeksbedrijf KeyGene in Wageningen stelt dat het een doorbraak heeft bereikt in de zogenoemde SNPSelect-selectiemethode.

De doorbraak zorgt ervoor dat veredelaars en veefokkers veel sneller en nauwkeuriger kunnen selecteren in hun planten of dieren. Het onderzoek van KeyGene is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

Als je weet welke SNP’s de nakomelingen hebben, weet je ook welke eigenschappen de plant of het dier heeft

Het genotype is een beschrijving van het hele DNA van een plant of dier. Zo’n beschrijving kan zijn opgebouwd zijn uit een grote hoeveelheid SNP’s (Single Nucleotide Polymorphisms). Veel belangrijke eigenschappen zijn gekoppeld aan een of meerdere SNP’s.

De technologie van KeyGene zorgt ervoor dat een veredelaar of fokker heel snel en nauwkeurig kan bepalen welke SNP’s in het genoom van een plant of dier zit. “Dat maakt de selectie veel gemakkelijker”, zegt Erik Toussaint van Keygene. “Als je weet welke SNP’s de nakomelingen hebben, weet je ook welke eigenschappen de plant of het dier heeft.”

‘Duizenden SNP’s in één test identificeren’

SNPSelect wordt al langer toegepast. Toussaint: “SNP’s kunnen voor veredelaars en fokkers heel nuttig zijn. Andere technologieën kunnen vaak één of een paar SNP’s aan. De technologie van KeyGene kan wel duizenden SNP’s in één enkele test identificeren.”

Grote verschillen in eigenschappen worden soms veroorzaakt door hele kleine verschillen in het DNA, zegt Toussaint. “Het verschil tussen rode of witte bloemen kan worden veroorzaakt door een verschil in één enkele DNA-bouwsteen. Dat terwijl het totale DNA van zo’n plant wel 1 miljard bouwstenen groot kan zijn.”