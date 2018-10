SDE+ najaarsronde open op 2 oktober

De subsidieregeling stimulering duurzame energie (SDE+) is vanaf 2 oktober 2018 09.00 uur geopend.

Het budget voor de regeling is € 6 miljard in de najaarsronde en is in 3 fases open tot en met 8 november. Dat meldt RVO.nl. Per fase gelden verschillende subsidiebedragen per opgewekte eenheid energie. De vergoeding stijgt per fase, maar de kans is groter dat het budget dan al op is.

De 3 fases

De eerste fase dit najaar begint op 2 oktober om stipt 09.00 uur en loopt tot 15 oktober 17.00 uur. Voor elektriciteit en warmte geldt een tarief van omgerekend € 0,09 per kWh, voor hernieuwbaar gas geldt een tarief van omgerekend € 0,064 per kWh.

De tweede fase is van 15 oktober 17.00 tot 29 oktober 17.00 met bedragen van respectievelijk € 0,11 en € 0,078 per kWh. De derde fase tenslotte is van 29 oktober 17.00 uur tot en met 8 november 17.00 uur. In de laatste fase zijn de bedragen opgelopen naar € 0,13 (elektriciteit en warmte) en € 0,092 (hernieuwbaar gas).

Budget niet volledig benut

Voor de SDE+ aanvragen zijn per jaar 2 rondes. Afgelopen voorjaar is voor het eerst in jaren het budget niet volledig benut. Van de beschikbare € 6 miljard is toen bijna € 3,6 toegewezen aan 3.899 projecten. Er waren begin dit jaar ruim 4.500 aanvragen met een totaal aangevraagde subsidie van € 5,3 miljard. Een grote aanvrager die de subsidie kreeg toegekend is de mestverwerkingsinstallatie van RMS Venlo in Grubbenvorst (Limburg) met een totaal subsidiebedrag van € 175 miljoen in de looptijd van 12 jaar. Een van de afgewezen projecten was afgelopen voorjaar het mestverwerkingsproject van Zitta Biogas op het Chemelot park in Geleen (Limburg) van kunstmestfabrikant OCI Nitrogen.