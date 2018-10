Droogte officieel landbouwramp in Vlaanderen

De droogte van afgelopen zomer is officieel een landbouwramp in Vlaanderen.

Dat heeft de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege vandaag officieel besloten.

Uitzonderlijke droogte

Het besluit hing al even in de lucht, omdat het KMI de droogte als uitzonderlijk heeft bestempeld, dat is de eerste voorwaarde voor de erkenning van een landbouwramp. In alle 308 Vlaamse gemeenten heeft zich de uitzonderlijke situatie voorgedaan. In juni en juli viel respectievelijk 22% en 13% van de normale hoeveelheid neerslag.

De tweede voorwaarde was dat er minimaal € 1,24 miljoen schade is geleden door Vlaamse boeren. Dat is dus het geval in geheel Vlaanderen.

12.000 gevallen van schade

De droogteperiode is vastgesteld van 2 juni tot 6 augustus dit jaar, waarin 12.000 gevallen van schade zijn gerapporteerd. Hoe groot de schadevergoedingen zullen zijn, is nog niet bekend. Getroffen boeren hebben nu 3 maanden de tijd om schadevergoeding aan te vragen. Hierin moeten ze aantonen dat de schade ook echt door de droogte is veroorzaakt. De maximale vergoeding per boer is € 62.400.