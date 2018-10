Boerendebat met minister Schouten

Boerderij organiseert een boerendebat met landbouwminister Schouten over de landbouwvisie.

De landbouwvisie van het kabinet is goed ontvangen, maar er is ook kritiek. Om boeren en tuinders kans te geven zelf met de minister te praten, organiseert Boerderij een speciaal boerendebat met de minister.

Kringloopgedachte

Iedereen lijkt de kringloopgedachte te omarmen, maar hoe ziet die circulaire economie er precies uit voor het agrarische bedrijf? Blijft er ruimte voor grondstoffen van ver weg en afzet in het buitenland? Dat is een van de 3 thema’s die aan de orde komen.

Het tweede programmapunt is het verdienmodel. Er moeten nieuwe verdienmodellen komen, schrijft de minister. Maar welke dan?

Mestregels

Het derde en tegelijk meest praktische onderwerp: mest. In de praktijk, zo ondervinden boeren, zijn de mestregels soms tegenstrijdig met de kringloopgedachte. Wat is daaraan te doen?

Het Debat Landbouwvisie op 5 november in Driebergen is een initiatief van Boerderij en speciaal bedoeld voor agrarisch ondernemers. Aanmelding is gratis voor abonnees, klik hier om u aan te melden.