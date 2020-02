Trieste balans: acht dodelijke ongevallen in 2019

Minder maar nog altijd te veel. Vorig jaar telde Stigas acht dodelijke ongevallen op boerenbedrijven. Onder de slachtoffers was een kind.

Acht mensen uit de agrarische sector overleden vorig jaar na een noodlottig ongeval. Dat meldt Stigas, de organisatie die mensen in de landbouw helpt om veilig en gezond te werken. In 2018 overleden 14 mensen bij een ongeluk. De acht slachtoffers van vorig jaar zijn er een stuk minder, niettemin omschrijft Stigas het als een trieste balans met veel menselijk leed tot gevolg. Onder de slachtoffers was een kind van vier jaar.

Meeste ongelukken in akkerbouw

De meeste ongelukken met dodelijke afloop vielen in de akkerbouw, de melkveehouderij stond op de tweede plek en in de groenvoorziening overleed één persoon. Bij de ongelukken waren vrijwel altijd machines betrokken, het ging om aanrijdingen en beknellingen. Stigas noteerde geen dodelijke ongevallen met mestsilo’s. Dit in tegenstelling tot dit jaar waarmee in januari en februari al drie mensen het leven verloren.

Cijfers Stigas uit berichtgeving media

De cijfers die Stigas bijhoudt, zijn afkomstig van berichtgeving in de media. Het is daardoor mogelijk dat het werkelijk aantal slachtoffers hoger ligt. Immers: als iemand in het ziekenhuis belandt en enige dagen later overlijdt, wordt dit in de media niet altijd meer gemeld en zodoende ook niet opgepikt door Stigas.

Alleen cijfers over boeren en hun medewerkers

Verder hebben de Stigas-cijfers alleen betrekking op eigenaren van boerenbedrijven en hun gezinnen en eventuele medewerkers. Aanpalende branches worden niet meegenomen. Het aantal dodelijke slachtoffers zou dan hoger uitkomen.

Zo overleed op een fruitbedrijf een monteur die bezig was in een koelcel en eind vorig jaar stierf een veehandelaar nadat hij door zijn eigen trekker was overreden. Na een botsing met een lantaarnpaal was de man weliswaar van de trekker gesprongen, maar aangezien deze nog in de versnelling stond reed hij met het achterwiel over de man heen. Voorbijgangers zagen hem op de grond liggen en schakelden de hulpdiensten in maar in het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen.

Waarschuwing voor mestgassen

Nu het seizoen voor het uitrijden van drijfmest weer is gestart, waarschuwt de veiligheidsdienst om extra voorzichtig te zijn met mestgassen. Die kunnen in hoge concentraties vrijkomen en in één ademteug tot de dood leiden.