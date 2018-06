Vertrouwenslijn open voor boeren

Op 4 juni 2018 is een vertrouwenslijn geopend voor de gehele Nederlandse agrarische sector.

De behoefte aan een uniform landelijk nummer is groot volgens initiatiefnemer Paulien Hogenkamp. De vertrouwenslijn 085-1303430 is kosteloos toegankelijk voor iedere Nederlandse boer behoefte heeft aan het delen van een persoonlijk verhaal of aan een verwijzing naar professionele hulpverlening op sociaal-emotioneel vlak.

‘Er is veel behoefte om anoniem een verhaal kwijt te kunnen’

Ook voor erfbetreders

De vertrouwenslijn is tevens kosteloos toegankelijk voor iedere erfbetreder die behoefte heeft aan informatie over de omgang met sociaal-emotionele problematiek op het boerenerf.

Volgens Hogenkamp is het initiatief een gevolg van vele verzoeken vanuit overheden, vakbonden en erfbetreders: “Er is veel behoefte aan een mogelijkheid om anoniem een verhaal kwijt te kunnen, maar zoiets als een vertrouwenslijn was er nog steeds niet.”

Bemanning door professionals

De vertrouwenslijn wordt continue bemand door professionals die vanuit hun functie dagelijks begeleiding bieden aan agrariërs en hun omgeving. Het zijn medewerkers van Hogenkamp Agrarische Coaching. De gesprekken zullen niet worden gedeeld met derden, vastgelegd of opgeslagen.