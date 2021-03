Eric Pelleboer presenteert mooiste bakje uien

De verkiezing Mooiste Bewaarui 2021 is gewonnen door Eric Pelleboer uit Tollebeek (Fl.).

De winnende partij uien; het ras Hyfive, geteeld door Eric pelleboer. - Foto: Eric Pelleboer

Hij leverde volgens de vakjury het mooiste bakje uien van oogst 2020 aan. Zijn uien blonken volgens het juryrapport vooral uit in uniformiteit en hardheid. Hoewel het natuurlijk vooral draait om de eer, wint Pelleboer ook nog de bronzen bokaal, een pak uienzaad van het winnende ras Hyfive en een geldbedrag. Op de tweede plaats staat Lars Machielse uit Made met het ras Centro en op de derde plaats landbouwbedrijf Habets uit Nagele met het ras Summit.

Landelijke uiendag

De verkiezing van de Mooiste Bewaarui houdt onderzoeks- en adviesbureau Delphy elk jaar samen met de landbouwbeurs LNCN en het Platform Nederlandse Uientelers.

Normaal gesproken vindt de uitreiking van de prijzen plaats op de landelijke uiendag van de LNCN in januari in Dronten. Dat kon vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet doorgaan. Daarom werd het dit jaar een fotowedstrijd. Daaruit is aan 6 personen gevraagd om een bakje aan te leveren, waaruit de winnaars naar voren zijn gekomen. Het doel van de verkiezing is aandacht geven aan de Nederlandse ui.